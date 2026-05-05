“La presidenta de México no se arrodilla”: Claudia Sheinbaum

– Como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a cadetes del Servicio Militar Nacional (SMN) y encabezó la Ceremonia del 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.

– El gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que la soberanía no se negocia, se defiende.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- “Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos, somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al encabezar la toma de protesta a cadetes del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007 y la Ceremonia del 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.

Por segundo año consecutivo, la primera mujer presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia, donde hizo un llamado a las y los conservadores que desde tiempos pasados aplauden la intervención extranjera. Afirmó que todos aquellos que piensan que la presidenta de México está de rodillas, que buscan en la conquista una salvación y que el pueblo de México es tonto, están destinados a la derrota.

La titular del Ejecutivo recordó ante cualquier intento de intervención extranjera y al Gobierno de Estados Unidos, que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía, ya que es una nación que ama su libertad, independencia y está dispuesta siempre a defenderla. Aseveró que en momentos difíciles en la vida de los pueblos, siempre se debe rememorar la historia, y en todo momento recurrir al presidente Benito Juárez, quien defendió al pueblo, su libertad, la república e independencia.

Acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, autoridades federales, integrantes del gabinete estatal y presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, la titular del Ejecutivo Federal, colocó una ofrenda floral en homenaje a los héroes que dieron su vida en 1862 contra el ejército francés y presenció una representación de lo que fue aquella gesta heroica.

Por último, Sheinbaum Pardo mencionó que siempre tiene presente a los grandes héroes y heroínas de la patria. Con gran entusiasmo y patriotismo realizó una arenga ¡Viva el general Ignacio Zaragoza! ¡Viva Benito Juárez García! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva la heroica Batalla de Puebla! ¡Viva México!

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla Trejo, apuntó que la victoria del Ejército de Oriente durante la Batalla del 5 de Mayo, fue un punto de partida que refrendó el nacionalismo y fortaleció la identidad, acto que quedó perpetuado para retos presentes y futuros. “Este hecho de armas representa el símbolo máximo de la defensa de nuestra soberanía nacional y la capacidad de resistencia del pueblo de México ante potencias extranjeras”.

Informó que este día más de 31 mil soldados del Servicio Militar y 800 mujeres voluntarias, reafirman su compromiso por custodiar el lábaro patrio, defender la patria y acudir al llamado de la protección de la nación. “Sigan defendiendo la soberanía”, exhortó Trevilla Trejo.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que desde Puebla se respalda plenamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional. “La soberanía no se negocia, se defiende”, expresó.

Indicó que México quiere paz pero no sumisión, cooperación pero no imposición, justicia y no intervención, ya que la patria no se entrega, ni es negociable, sino todo lo contrario, se defiende.

“Desde Puebla respaldamos la posición de la presidenta, sabemos lo que es defender a la patria y la soberanía, misma que se defiende como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum construyendo desde adentro”, afirmó el gobernador.

Señaló que el 5 de Mayo no solo es una conmemoración militar, se trata de una lección sobre el valor de la soberanía, la cual toma vigencia para aquellas voces que actualmente creen que los problemas de México se resuelven desde el extranjero.

Armenta Mier reiteró que se equivocan quienes piensan que México es una “colonia”, afirmó que en el país no es protectorado y mucho menos una nación donde se aceptan intervenciones. “La convivencia entre las naciones se sostiene en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, enfatizó Armenta Mier, al puntualizar que México vive un momento histórico con la presidenta, quien con firmeza ha señalado que el país está dispuesto a cooperar pero no acepta intervenciones.