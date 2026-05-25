Video: Tiendas del Bienestar comprarán a Puebla todo el maíz y café que ofrecerán, informó Alejandro Armenta

Desde Puebla

A nivel nacional, todo el café y maíz en las tiendas del Bienestar se comprará a productores de Puebla, informó el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Durante la presentación del libro “Puebla el latido de México”, Armenta Mier añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere mucho a Puebla y, por ende, los productores serán beneficiados en su venta de maíz y café.

También enlistó algunos rezagos que combate su administración, como que, al iniciar el sexenio, 1300 escuelas no tenían luz.

En 2025 se dotó de ese servicio a 400 y este año se hará lo propio con 700, añadió.