Disminuir desigualdad de género, el objetivo: Laura Artemisa García

Jorge Barrientos

La secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez, dio a conocer que las conclusiones obtenidas durante el Foro “Mujeres Futuro de Bienestar para Todas” serán integradas en un documento, que será entregado al gobierno, para impulsar políticas públicas enfocadas en disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres.

La funcionaria explicó que, derivado de las mesas de trabajo realizadas con mujeres de distintos sectores, se recopilaron propuestas y planteamientos encaminados a mejorar las condiciones sociales, económicas y educativas de las poblanas.

Precisó que dicho documento será presentado al gobernador Alejandro Armenta Mier, así como a diversas dependencias estatales, con el propósito de que las conclusiones puedan incorporarse en acciones y programas institucionales.

“Se generó un documento que tiene que ver con las conclusiones de las mesas de trabajo que se entregará a todas las secretarías y por supuesto se lo haremos llegar al gobernador del estado para que tenga sentido lo que trabajaron las mujeres desde diferentes ámbitos y se incluyan las diferentes políticas”, expresó.

Entre los puntos más relevantes que surgieron durante el encuentro, destacó la necesidad de fortalecer las redes de apoyo entre mujeres y fomentar mensajes que impulsen la autonomía e independencia femenina.

Además, señaló que la educación fue considerada como una herramienta fundamental para transformar realidades, por lo que también se propuso ampliar talleres relacionados con equidad de género, prevención de la violencia y desarrollo emocional.

García Chávez indicó que otra de las acciones contempladas será la realización de encuentros con mujeres productoras, entre ellas artesanas, cocineras tradicionales, comerciantes y emprendedoras, con el objetivo de crear esquemas de colaboración y apoyo mutuo.

Asimismo, anunció que se desarrollarán conferencias en instituciones académicas para abordar temas relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres.

La primera actividad se llevará a cabo en la Universidad Anáhuac y estará enfocada en independencia financiera.

La titular de Bienestar reiteró que estas acciones buscan traducir las propuestas ciudadanas en estrategias concretas, que contribuyan a mejores oportunidades para las mujeres poblanas.