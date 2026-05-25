Pável Gaspar desmiente a Omar Muñoz, presidente de Cuautlancingo, sobre solicitud de límites territoriales

Jorge Barrientos

El diputado local Pavel Gaspar Ramírez y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla aseguró que hasta el momento no existe una solicitud formal presentada por el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, para revisar los límites territoriales del municipio.

El legislador señaló que, en caso de existir algún planteamiento oficial, este deberá ser presentado por escrito ante la Secretaría General del Congreso local para poder ser analizado y atendido conforme a la ley.

“Que la Secretaría General nos informe o le informe y ya si el presidente municipal ya hizo una solicitud formal y si existe lo vamos a atender y si no, pues que el Presidente tenga cuidado con las declaraciones, porque yo al menos no tengo claro de esa solicitud”, declaró.

Pavel Gaspar Ramírez enfatizó que hasta ahora no tiene conocimiento de algún documento ingresado formalmente al Poder Legislativo relacionado con la revisión de límites territoriales, por lo que llamó al alcalde de Cuautlancingo a ser prudente en sus declaraciones públicas.

Asimismo, indicó que cualquier tema relacionado con delimitaciones territoriales entre municipios debe seguir los procedimientos institucionales correspondientes y contar con sustento jurídico para poder ser discutido en el Congreso del Estado.

El diputado reiteró que el Congreso mantiene apertura para atender cualquier solicitud oficial que sea presentada conforme a los canales legales establecidos.