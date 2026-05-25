La secretaría de Salud mantiene supervisión en más de 10 mil consultorios: Choco Parra

Erika Méndez

El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, reveló que la Secretaría de Salud mantiene supervisión constante en 10 mil 293 espacios donde se ofrecen servicios médicos.

En coordinación con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris), mediante la que revisan 905 consultorios de farmacias, 522 ambulancias, 128 centros de adicciones, 99 hospitales públicos y 325 privados.

Destacó que este año han suspendido operaciones en 15 consultorios y nueve clínicas, debido a diversas irregularidades.

No obstante, indicó que no han procedido a revisar los sitios clandestinos, debido, a que al no tener un registro, resulta inviable para el estado hacer una.