Instalan primer CITSEL en planteles del COBAEP para impulsar talento tecnológico

-El nuevo modelo fortalece la capacitación tecnológica y la vinculación laboral para jóvenes poblanos.

-Los primeros centros operan en el Plantel 14 La Margarita y oficinas centrales del COBAEP.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de acercar herramientas de innovación, capacitación especializada y desarrollo profesional a las y los estudiantes, además de consolidar capital humano competitivo para sectores estratégicos de la nueva economía, inició operaciones el primer Centro Integral de Transformación y Seguridad Económico Laboral (CITSEL) en el Plantel 14 de La Margarita y en oficinas centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), como parte de la Bioética Social del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la instalación de los CITSEL representa una acción concreta para vincular educación, tecnología e industria, en concordancia con la visión nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el Plan México. Informó que Puebla cuenta con más de 12 mil unidades económicas relacionadas con actividades industriales y de servicios especializadas que demandan personal técnico capacitado, especialmente en áreas como electromovilidad, manufactura avanzada, logística y tecnologías de la información, sectores que fortalecen el crecimiento económico estatal y la generación de empleos.

Víctor Gabriel Chedraui explicó que los CITSEL dependen de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y funcionan como espacios integrales de formación, innovación y vinculación laboral. Indicó que estos centros acercan servicios de capacitación técnica, orientación para el empleo y fortalecimiento de habilidades productivas, con el objetivo de elevar la competitividad de las y los estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo. Además, subrayó que la estrategia Puebla Cinco de Mayo fortalece la identidad productiva del estado y promueve el orgullo por lo hecho en Puebla.

Por su parte, el director general del COBAEP, Humberto Eloy Aguilar Viveros, señaló que este modelo permitirá consolidar una generación preparada, innovadora y con mayores oportunidades de desarrollo profesional en su propia región. Añadió que la inversión en educación tecnológica representa una herramienta clave para impulsar bienestar, crecimiento económico y riqueza compartida para las familias poblanas.

En el acto participó el diputado local por el Distrito 20 y presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado de Puebla, José Luis Figueroa Cortés; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Mónica Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; la rectora general del Consorcio Educativo de Oriente, Aida Ordoñez; la directora académica del COBAEP, María del Rocío Meneses Uvera; el director del Servicio Nacional del Empleo y Participación de la SEDETRA, Carlos Armando Popoca Bermúdez; el coordinador de Planteles del COBAEP, José Juventino Raúl de Ita Sosa; y el director del Plantel 14 del COBAEP, Fermín Patiño Pérez.