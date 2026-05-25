Detenidos tres hombres con droga en Puebla capital 

– También estarían relacionados con robo de generadores eléctricos y asaltos en las autopistas México-Orizaba y Puebla-Orizaba.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), se logró la detención de tres hombres en posesión de droga.

Las labores operativas de las fuerzas de seguridad permitieron detener a Luis N. de 49 años, Rodolfo N., alias “El Pingüino”, de 29 años y Alan N., alias “El Chuky”, de 20 años, en inmediaciones de La Libertad, junta auxiliar del municipio de Puebla.

En esta intervención, las fuerzas federales y estatales aseguraron más de 280 envoltorios con posible droga, dinero en efectivo y una camioneta con placas de circulación de Tamaulipas.

De acuerdo con el intercambio de información entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, estos sujetos estarían vinculados con robos de transformadores eléctricos, así como asaltos a transportistas en la autopista México-Orizaba y Puebla-Orizaba.