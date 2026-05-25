Mujer mayor resultó con golpes graves tras volcadura en la federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla.— Una aparatosa volcadura se registró alrededor de las 11:40 de la mañana de este día sobre la carretera federal 130 Pachuca–Tuxpan, a la altura de la localidad de VentaGrande, perteneciente a Huauchinango.

Dejó una mujer grave y varios integrantes de la familia con golpes y lesiones menores.

De acuerdo a la información recabada, la familia viajaba de Apizaco, Tlaxcala y se dirigía hacia Xicotepec de Juárez, Puebla.

Sin embargo, al llegar al tramo mencionado, el conductor perdió el control del automóvil, la unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica con las llantas hacia arriba.

Tras el fuerte accidente, resultó gravemente lesionada la señora Tomasa P. H., de 50 años de edad.

También viajaban en la unidad:Omar C., de 30 años, Lorena L. P., de 30 años, los menores Santiago Saúl C. L., de 8 años y Joao Omar C. L., de 10 años, quienes presentaron golpes y lesiones leves.

Paramédicos acudieron a brindar atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados a la localidad de Venta Grande.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, la familia no recibió atención médica en ese sitio, tuvo que trasladarse por sus propios medios, en un vehículo particular, al Hospital General de Huauchinango donde tampoco pudieron brindarles atención médica, hasta el Hospital Integral de Xicotepec, donde fueron atendidos, recibir valoración y trato especializado.