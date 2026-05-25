Severiano de la Rosa impulsa la cultura y el patrimonio histórico de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 25 de mayo de 2026.- Como parte de la agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la cultura, las tradiciones y la preservación de la historia del municipio, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero continúa impulsando espacios destinados a la promoción cultural y al acceso al conocimiento histórico para las y los ciudadanos.

A través de la Sindicatura Municipal y utilizando como sede la renovada Antigua Estación del Tren, el Gobierno Municipal 2024-2027 ha aperturado espacios para la presentación de libros y contenidos históricos que permitan acercar a la ciudadanía a las raíces, identidad y patrimonio de Amozoc.

Este libro cuenta parte de la historia de Amozoc por más de 400 años, y tiene documentos antiguos entrevistas y relatos de ciudadanos a Amozoquenses.

En esta ocasión, se llevó a cabo la presentación del libro “La Cofradía de Santa María de la Asunción”, obra del Licenciado en Historia, Pedro Ayala Soledad, quien fue recibido por el presidente municipal acompañado de regidores y autoridades estatales de la Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla.

Durante este encuentro cultural, también se realizó la entrega de un reconocimiento al autor por su destacada aportación a la preservación, difusión y fortalecimiento de la memoria histórica y cultural del municipio.