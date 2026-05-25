Las elecciones polarizadas no erosionan el apoyo a los principios básicos de la democracia

Universitat Oberta de Catalunya

Los resultados electorales afectan a la satisfacción de las personas votantes para con la democracia, pero no a su apoyo a medidas antidemocráticas

El estudio ha analizado el impacto de 35 elecciones celebradas en 30 Estados diferentes

En un contexto global marcado por el ascenso de la polarización política y episodios de tensión como los vividos en los Estados Unidos en 2021 o en Brasil en 2023, la salud de las democracias liberales ya hace un tiempo que se encuentra bajo el foco de la ciencia política. Ahora, un nuevo estudio con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha analizado si el hecho de ganar o perder unas elecciones polarizadas impacta en el grado de satisfacción de la ciudadanía con la democracia y su apoyo a las normas fundamentales que la rigen. Los resultados de la investigación, publicada en abierto en la revista Comparative Political Studies, aportan una mirada sorprendentemente resiliente sobre cómo la ciudadanía percibe el sistema democrático.

El estudio se basa en un análisis comparativo de 35 elecciones y ha contado con la participación de Sergi Ferrer, investigador del grupo eGovernança: administración y democracia electrónica (GADE) de la UOC y de Enrique Hernández, Damjan Tomic y Enrique Prada, investigadores del Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la UAB. El proyecto ha examinado si el resultado electoral y el grado de hostilidad entre las fuerzas políticas son factores que condicionan la adhesión a principios democráticos básicos, como la contención institucional (la voluntad de la mayoría de no abusar de su poder y respetar a las minorías) y el consentimiento de los perdedores (la aceptación de los resultados y del derecho de la mayoría a gobernar siguiendo las reglas del juego).

Una de las hipótesis de partida era que la polarización afectiva —la desconfianza o la animadversión hacia los votantes de otros partidos, que, en casos extremos, se pueden percibir como enemigos— podría modificar estas actitudes y llevar a los ciudadanos a cuestionar normas democráticas que van en contra de sus intereses inmediatos. Sin embargo, los resultados muestran que, si bien las persones votantes de los partidos que han ganado están más satisfechas con la democracia que las que han perdido, cuando se analiza el apoyo a las normas democráticas fundamentales, las diferencias son mucho más reducidas.

“Estar más o menos satisfecho en función de si has ganado es muy normal, pasa en cualquier ámbito de la vida. Lo que puede ser problemático es que ganar o perder te haga más o menos democrático, o te lleve a apoyar comportamientos poco democráticos en caso de mucha polarización. Nosotros pensábamos que podría ser así, pero los resultados indican lo contrario, pese a haberlo estudiado en distintos entornos y con diferentes métodos”, explica Sergi Ferrer, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

“Lo que puede ser problemático es que ganar o perder te haga más o menos democrático, o te lleve a apoyar comportamientos poco democráticos en caso de mucha polarización”

Confianza en las normas del juego

El estudio muestra que, incluso en entornos altamente polarizados, los ganadores no suelen apoyar a líderes que “se vengan” y los perdedores siguen aceptando el derecho de la mayoría a gobernar, siempre que se respeten los derechos de las minorías. Las diferencias entre ganadores y perdedores en estos aspectos existen, pero son estadísticamente muy pequeñas si se comparan con la caída en la satisfacción con la democracia. Esto sugiere que, incluso en contextos políticamente tensos, existe una base de apoyo social que contribuye a sostener el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Estos resultados, pues, aportan nuevas evidencias sobre el papel de la ciudadanía en la calidad de la democracia. Hasta ahora, la mayoría de la literatura académica se había centrado en la “satisfacción con la democracia”, un indicador que suele reflejar si el ciudadano está contento con el funcionamiento del sistema o con el gobierno de turno. El estudio confirma que los ganadores están sistemáticamente más satisfechos que los perdedores, una diferencia que es mayor a medida que aumenta la polarización afectiva. “En cambio, en cuanto al apoyo a normas democráticas básicas, si existe una diferencia entre ganadores y perdedores, esta se mantiene constante, independientemente del nivel de polarización”, apunta el investigador adscrito al centro UOC-DIGIT.

La investigación se realizó analizando los datos del Comparative Study of Electoral Systems (CSES), que incluyen 35 procesos electorales celebrados en 30 países entre 2016 y 2021. Entre sus objetivos no figuraba aclarar por qué la polarización afecta especialmente a la satisfacción con la democracia, pero no tanto el apoyo a las normas democráticas, pero Ferrer aporta su visión: “En términos académicos, ambos aspectos tienen una naturaleza diferente. Haciendo un símil con el fútbol, una cosa es que perder contra tu eterno rival te haga enfadar y la otra es que esto te haga querer cambiar las normas más elementales del fútbol”.

Un contexto político que invita a seguir investigando

Ante los procesos de retroceso democrático que se observan en algunas democracias occidentales coincidiendo con aumentos de la polarización, el equipo de investigación apunta a la necesidad de seguir analizando a fondo estas dinámicas. “Si queremos que una democracia funcione correctamente, necesitamos que los ganadores no utilicen su condición de ganadores para otorgarse más poderes, y que los perdedores acepten que han perdido y que la forma de conseguir el poder no es otra que ganar unas elecciones en el futuro”, dice el profesor de la UOC.

En este sentido, el equipo de investigación desea seguir ampliando los conocimientos para aportar más elementos al debate reciente sobre hasta qué punto hay que restringir o permitir la existencia de partidos con fuertes inclinaciones autocráticas. “Aún no está del todo claro en qué situaciones o circunstancias la polarización sí que tiene un efecto negativo sobre la democracia. Estamos investigando si hay que identificar qué partidos polarizan y cómo reaccionan sus oponentes, lo que denominamos polarización asimétrica”, explica Sergi Ferrer. El equipo de investigación también ha abierto nuevas líneas de trabajo para averiguar si la polarización afecta a otros principios, como por ejemplo la prohibición de partidos o los procesos de revisión judicial.