BTS promete regresar en 2027 y piden un estadio con mayor capacidad para ARMY: “¿Tenemos algún estadio más grande aquí en México?”

MEDIO TIEMPO

Tras días de encuentros inolvidables con sus fans y de que los integrantes del grupo surcoreano disfrutaran de la lucha libre y recorrieran distintos museos del país, su visita llegó a su fin este domingo 10 de mayo con su último concierto en el Estadio GNP Seguros.

Además de las tres presentaciones dentro del recinto, miles de fans se reunieron en las afueras del estadio para escucharlos y tratar de verlos, provocando el cierre de la avenida Río Churubusco durante dos días consecutivos.

Este fenómeno que se hizo viral en redes sociales despertó la emoción de los chicos, pues descubrieron que tienen un gran fandom en el país. Ante esta gran demanda que existe para poder asistir a uno de sus conciertos, BTS realizó una solicitud para que les dieran un espacio más grande para que ARMY no se quede fuera.

BTS solicita un estadio más grande para 2027

Durante la última presentación de BTS en el Estadio GNP Seguros, los chicos decidieron dedicar unas palabras al público mexicano, destacando que quedaron sorprendidos con la euforia que tienen y que demostraron desde Palacio Nacional el pasado miércoles 6 de mayo.

Después de esto, el integrante Suga mandó un saludo para todos los que se encontraban en el recinto y también para los fans que se encontraban afuera, pues vio en las noticias que no todos pudieron obtener un boleto y se encontraban escuchando el concierto desde los alrededores del estadio.

Ante esta situación que impactó a los chicos y al mundo entero, prometió que se presentarán en 2027 en un estadio más grande, para que nadie se quede fuera del concierto.

“Tengo entendido que así como llenaron este estadio, tenemos muchas personas afuera. ¿Tenemos algún estadio más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que visitemos tendremos que visitar ese lugar. De verdad me divertí muchísimo estos 3 días y de verdad me llevo”. Afirmó Min Yoon-gi durante el concierto.

¿BTS se presentará en el Estadio Banorte en 2027?

El Estadio GNP tiene una capacidad para 65 mil personas; sin embargo, no resultó suficiente para la demanda que generó el concierto de BTS.

Por ello, ARMY espera que el próximo show se realice en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), ya que puede albergar entre 87 mil y 87 mil 523 espectadores. En caso de que este recinto no esté disponible, otra de las opciones favoritas es el Estadio BBVA,

cuya capacidad puede alcanzar hasta 70 mil personas en eventos masivos como conciertos.