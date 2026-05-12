Muere Craig Morton, el QB que llevó a Cowboys y Broncos al Super Bowl

MEDIO TIEMPO

Craig Morton fue una de las primeras figuras de los Dallas Cowboys y los Denver Broncos en la era del Super Bowl de la NFL, tratándose de una lamentable pérdida. Morton, quien fue el primer quarterback en llevar a los Cowboys y a los Broncos a un Super Bowl, falleció el pasado sábado a los 83 años de edad.

Fue la organización de Colorado la que confirmó el deceso este lunes, informando que el lanzador retirado murió en Mill Valley, California, rodeado de su familia, aunque no se especificó la causa de su deceso.

Puso los cimientos en Denver

Craig Morton fue una de las primeras figuras de los Dallas Cowboys y los Denver Broncos en la era del Super Bowl de la NFL, tratándose de una lamentable pérdida. Morton, quien fue el primer quarterback en llevar a los Cowboys y a los Broncos a un Super Bowl, falleció el pasado sábado a los 83 años de edad.

Fue la organización de Colorado la que confirmó el deceso este lunes, informando que el lanzador retirado murió en Mill Valley, California, rodeado de su familia, aunque no se especificó la causa de su deceso.

Puso los cimientos en Denver

Si bien Morton inició su carrera profesional en Dallas Cowboys y luego jugó con New York Giants, su etapa más significativa ocurrió con los Broncos a partir de 1977. En aquel año, el quarterback se puso bajo las órdenes del head coach Red Miller y, respaldado por la famosa defensa Orange Crush, Morton llevó a los Broncos al siguiente nivel.

Esa temporada, Denver alcanzó un récord de 12-2 y clasificó a sus primeros playoffs. A sus 34 años, Morton lanzó para 1,929 yardas y 14 anotaciones, desempeño bastante cumplidor y positivo para los estándares de la época y que le valió el premio al Regreso del Año, además de que acabó segundo en la votación al MVP. El equipo llegó al primer Super Bowl de su historia en la edición XII, el cual terminó con una victoria de 27-10 de los Dallas Cowboys.

Una estrella universitaria que batalló en Dallas

Originario de Flint, Michigan, Morton fue el lanzador estelar de la Universidad de California (Berkeley), donde rompió casi todos los récords de pases de la institución. Su éxito colegial lo llevó a ser seleccionado en la quinta posición global del draft de 1965 por los Dallas Cowboys.

Pero Morton vivió altas y bajas con el jersey de la Estrella Solitaria, sobre todo porque le tocó compartir QB Room con Roger Staubach, elegido un año antes en la décima ronda del Draft de 1964, pero que no llegó a la Liga sino hasta 1969, debido a que asistió a la Academia Naval de Estados Unidos y cumplió con su servicio de cuatro años en la Marina.

Aunque Morton guio a los Cowboys a su primer Super Bowl en la edición V (donde cayeron 16-13 ante Baltimore Colts), terminó perdiendo la titularidad ante Staubach en 1971 debido a las lesiones y el ascenso del llamado “Capitán América” en el profesionalismo, incluido ese enfrentamiento directo en el Super Bowl XII con triunfo de Staubach y los Cowboys sobre Morton y los Broncos. Antes de llegar a Denver, jugó con los Giants entre 1973 y 1976.

Morton le dijo adiós a la NFL tras la campaña de 1982, cuando tenía 39 años. Finalizó su estancia en Denver con 11,895 yardas y 74 touchdowns, además de un total de 27,908 yardas y 183 touchdowns en 18 años en la NFL. Fue justo después de él que llegó John Elway, con quienes los Broncos escribieron su reconstrucción definitiva y ganaron dos anillos de campeonato.