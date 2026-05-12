La NFL revela fechas clave para la temporada 2026-27: Cowboys abrirán el año y Bills estrenarán estadio

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La NFL confirmó las primeras fechas clave de la temporada 2026-27, incluido el debut de Cowboys, el estreno de Bills y el Super Bowl LXI

La NFL comenzó a revelar algunos de los partidos más importantes rumbo a la temporada 2026-27 antes de la publicación oficial del calendario completo, programada para este jueves. Entre los anuncios más destacados aparece el debut de los Dallas Cowboys en el primer juego estelar del año y la inauguración del nuevo estadio de los Buffalo Bills en horario de máxima audiencia.

La liga también confirmó que el tradicional Hall of Fame Game se disputará el jueves 6 de agosto de 2026 entre los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals, duelo que marcará oficialmente el inicio de la pretemporada. Semanas después, el miércoles 9 de septiembre, arrancará formalmente la campaña regular con el partido inaugural encabezado por los actuales campeones del Super Bowl, los Seattle Seahawks, quienes jugarán como locales.

Cowboys y Giants abrirán el Sunday Night Football

Uno de los primeros partidos confirmados para la Semana 1 será el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y New York Giants, programado para el domingo 13 de septiembre en el tradicional Sunday Night Football.

El duelo divisional abrirá una nueva temporada para dos de las franquicias más populares de la NFL y marcará otra edición de una de las rivalidades históricas de la NFC Este. Dallas buscará mantener el dominio reciente sobre Nueva York, equipo al que ha vencido en nueve de sus últimos diez enfrentamientos.

Además, los Cowboys también tendrán otros compromisos destacados durante la campaña, incluido su tradicional partido del Día de Acción de Gracias frente a los Philadelphia Eagles y un juego internacional contra los Baltimore Ravens en Río de Janeiro.

Buffalo estrenará estadio en Thursday Night Football

Otro de los anuncios importantes de la NFL fue la presentación oficial del nuevo Highmark Stadium de los Buffalo Bills, inmueble valuado en más de 2 mil millones de dólares y que tendrá su primer partido oficial de temporada regular durante la Semana 2.

El estreno se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre en el Thursday Night Football, cuando Buffalo reciba a los Detroit Lions en uno de los encuentros más atractivos del inicio de campaña.

La nueva casa de los Bills marcará el comienzo de una nueva etapa para la franquicia y reemplazará al histórico estadio que albergó al equipo desde 1973.

La NFL ya tiene fecha para el Super Bowl LXI

La NFL también confirmó otras fechas importantes del calendario 2026-27. La temporada regular concluirá el domingo 10 de enero de 2027, dando paso inmediatamente a los playoffs rumbo al Super Bowl LXI. El partido por el campeonato se disputará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Con estos anuncios, la NFL comienza oficialmente la cuenta regresiva hacia una nueva temporada que promete grandes partidos, nuevos escenarios y varias historias rumbo al Vince Lombardi Trophy.