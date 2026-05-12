PAN acusa al ayuntamiento de Puebla de pretender entregar pozos comunitarios a empresa privada

Jorge Barrientos

La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Ruiz Benítez, arremetió contra el ayuntamiento de Puebla por la presunta intención de concesionar pozos de agua potable de juntas auxiliares a una empresa privada, señalando que el proceso se realiza sin transparencia y sin consultar a los comités ciudadanos encargados de administrar el recurso hídrico.

En conferencia de prensa, la dirigente panista afirmó que recientemente el gobierno municipal de Morena, a través de la secretaría de Gobernación, reconoció la realización de mesas de trabajo para plantear la cesión del control y administración de pozos comunitarios.

Ruiz Benítez señaló que existe preocupación entre habitantes y comités de agua debido a que la empresa que podría asumir la operación sería Agua de Puebla, situación que calificó como una contradicción respecto al discurso que Morena mantuvo durante años sobre la concesionaria.

“Se había mencionado a esta empresa como una herencia maldita; se prometió revisar, analizar e incluso revocar la concesión, y hoy vemos al gobierno municipal convertido prácticamente en su mejor socio”, expresó.

La dirigente del PAN acusó que las reuniones se llevan a cabo “a puerta cerrada”, sin convocar a los comités de agua potable de las juntas auxiliares, lo que, dijo, genera incertidumbre y desconfianza entre las comunidades.

Asimismo, cuestionó el cambio de postura de Morena respecto al tema del agua potable. “La pregunta inevitable es en qué momento Morena pasó de hablar de cancelar o revocar la concesión a buscar ampliarla”, sostuvo.

Gabriela Ruiz advirtió que esta medida podría afectar directamente a comunidades que históricamente han administrado sus propios pozos y sistemas de distribución de agua. Entre las juntas auxiliares que mencionó se encuentran San Miguel Canoa, La Resurrección, San Sebastián de Aparicio, San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas, entre otras.

De acuerdo con la panista, las autoridades municipales han argumentado que la propuesta busca regularizar adeudos que mantienen algunos pozos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de ampliar la cobertura del servicio y mejorar la infraestructura hidráulica.

Sin embargo, consideró que detrás de este planteamiento existe el riesgo de que las familias que actualmente pagan cuotas comunitarias accesibles terminen sujetas a esquemas tarifarios similares a los de Agua de Puebla, con instalación de medidores y tarifas diferenciadas.

Finalmente, alertó que en varias juntas auxiliares el agua no solo es utilizada para consumo doméstico, sino también para actividades agrícolas, de riego y ganaderas, por lo que cualquier cambio en la administración del recurso podría impactar directamente la economía y subsistencia de cientos de familias