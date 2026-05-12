Salud Slider Principal

Un joven motociclista perdió la vida tras salirse del camino en Tepeaca

By Roberto Desachy / 12 mayo, 2026

Desde Puebla

Sucedió en la carretera estatal Tepeaca – Los Reyes de Juárez, a la altura del km 02+150.

El occiso fue identificado como Alexander Martínez, de 21 años, originario de Guadalupe Calderón.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron, pero el hombre carecía de signos vitales.

 

You may also like

Categorías