Un joven motociclista perdió la vida tras salirse del camino en Tepeaca

Desde Puebla
Sucedió en la carretera estatal Tepeaca – Los Reyes de Juárez, a la altura del km 02+150.
El occiso fue identificado como Alexander Martínez, de 21 años, originario de Guadalupe Calderón.
Paramédicos de Cruz Roja llegaron, pero el hombre carecía de signos vitales.
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