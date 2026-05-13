Accidente automovilístico en Tollocan destapa posible feminicidio

EL VALLE

Toluca, Méx.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró la mañana de este martes en los carriles centrales de Paseo Tollocan, luego de que un aparente accidente vial terminara revelando un hallazgo estremecedor: el cuerpo sin vida de una mujer dentro de la cajuela de un vehículo sin conductor.

De acuerdo con reportes preliminares, el automóvil, un sedán color vino, se habría impactado contra un objeto fijo, como un árbol o poste, en la zona limítrofe entre Toluca y Lerma. Sin embargo, al arribar los servicios de emergencia, se confirmó que el conductor había abandonado la unidad.

Durante la inspección del vehículo, peritos localizaron el cuerpo de una mujer en la cajuela, lo que de inmediato cambió el enfoque del caso de un accidente de tránsito a una posible investigación por homicidio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación y trabaja bajo dos hipótesis principales.

La víctima habría sido asesinada previamente y su cuerpo fue colocado en la cajuela antes o después del choque para simular un accidente o bien el accidente con arrastre interno, pues algunas versiones señalan que el impacto pudo haber provocado que la víctima terminara en la parte trasera del vehículo, aunque esta teoría no ha sido confirmada por peritos.

Los elementos de la policía estatal acordonaron la zona mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo.

La FGJEM informó de manera preliminar que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido, se realizan pruebas de identificación mediante ADN y huellas dactilares, se investiga el paradero del conductor del vehículo, quien huyó del lugar

Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte, versiones extraoficiales indican que la víctima presentaba lesiones visibles, lo que refuerza la línea de investigación por homicidio doloso.

Peritos también analizan las huellas dentro del vehículo, los rastros de sangre y dinámica del impacto, las grabaciones de cámaras de seguridad en la zona de Tollocan y Boulevard Aeropuerto.

Este caso se suma a una preocupante tendencia en la entidad, donde el Estado de México ha sido históricamente uno de los estados con mayor incidencia de violencia contra mujeres.

De acuerdo con datos oficiales y organizaciones civiles, el Estado de México concentra una de las tasas más altas de feminicidios en el país, pues municipios como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla han sido focos rojos constantes, las autoridades han reforzado protocolos de investigación bajo perspectiva de género en casos donde hay mujeres víctimas en circunstancias violentas o sospechosas.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado público detallado, pero fuentes ministeriales consultadas en investigaciones similares señalan que: “Todo hallazgo de una mujer sin vida en circunstancias violentas o inusuales se investiga bajo protocolo de feminicidio hasta descartar lo contrario.”

Asimismo, se espera que la FGJEM confirme en las próximas horas la identidad de la víctima, una posible ruta del vehículo antes del accidente, la identificación del propietario o conductor de la unidad.

El incidente provocó una reducción de carriles en Paseo Tollocan durante varias horas, congestión vehicular en dirección a Toluca y la presencia de grúas para el retiro del automóvil siniestrado, trabajo de limpieza y reparación de infraestructura dañada

Al momento solo se tiene una víctima aún sin identificar oficialmente, el conductor prófugo, la investigación abierta por homicidio o feminicidio y los peritajes en curso.