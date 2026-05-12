Mezcal poblano sigue ganando premios

– Con el impulso de la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier, Puebla obtuvo el primer lugar entre 10 estados participantes en el Concurso Nacional de Marcas 2026.

– Las y los maestros Mezcaleros lograron 91 medallas.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el impulso sin precedentes del Gobierno del Estado, Puebla se consolida como líder en producción de mezcal al obtener 91 de las 112 medallas otorgadas en el Concurso Nacional de Marcas 2026, entre participantes de 10 entidades del país. Del total de reconocimientos, 20 fueron Gran Oro, 33 Oro y 38 Plata.

Ante estos resultados, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el respaldo a las y los productores mezcaleros continuará y se fortalecerá. Recordó que las cadenas productivas se atienden bajo la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que aseguró marca la pauta para impulsar el campo y lograr riqueza comunitaria.

En este sentido, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que con las 91 medallas logradas en el Concurso Nacional de Marcas 2026, el estado se consolida como referente de calidad, tradición e innovación. Puntualizó que actualmente el mezcal representa identidad, cultura, valor agregado, exportación y desarrollo económico regional. Municipios como Atlixco, San Diego La Mesa Tochimiltzingo y Tzicatlacoyan son ejemplo nacional.

La secretaria Ana Laura Altamirano refirió que la diversidad agavera posiciona a Puebla con una ventaja competitiva única en el mundo.

La productora Sandra Ramírez, de la marca Mezcal Cosa Juzgada y ganadora de medalla de oro, afirmó que recibir este reconocimiento representa un honor y un logro histórico para su producto. Destacó que este galardón también visibiliza el trabajo de las mujeres en la industria, donde cada vez más maestras mezcaleras fortalecen el sector.

Por su parte, Reynaldo Pérez Villaseñor, productor de la marca Maestros Mezcaleros, señaló que los logros alcanzados en el sector son resultado del respaldo real que el gobernador brinda a las y los productores. “Es un gobierno que cumple su palabra”, expresó, al asegurar que ese apoyo motiva e impulsa a mejorar la calidad del mezcal poblano.