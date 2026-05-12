Vecinos detienen y golpean a presunto ladrón en Amozoc 

Desde Puebla
Sujeto en motocicleta ingresó a asaltar un negocio en la inspectoría San Mateo Mendizábal, en Amozoc, con dos armas hechizas.
Sin embargo, el amante de lo ajeno no contaba con la astucia de los vecinos quienes lograron detenerlo y darle su respectiva tunda.
Al final, fue entregado a elementos de la policía municipal y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
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