Lilia Cedillo encabeza firma convenio entre la BUAP, IMSS Bienestar federal y los servicios de Salud de Puebla

María Huerta

A fin de fortalecer las actividades académicas y de investigación, así como las asistenciales vinculadas a la formación de recursos humanos en el área de la salud, la BUAP firmó un convenio tripartita con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y el organismo público descentralizado denominado servicios de Salud del Estado de Puebla.

Durante el acto, la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez, agradeció la disposición de estos organismos para trabajar con la BUAP, para que con acciones concretas se beneficie las comunidad universitaria, en especial, los estudiantes del área de la salud.

Aseguró que la firma de este convenio tripartita le facilita a la universidad un impacto con pertinencia social, insistió en que será una aliada para la transición de un modelo de atención a uno preventivo.

Por su parte, el titular de la coordinación de educación e investigación de los servicios públicos de salud IMSS Bienestar federal, Luis Ernesto Caballero Torres, se pronunció por que las instituciones de salud y la academia vayan juntas a transformar el sistema nacional de salud.

En la firma estuvieron Gerónimo Lara Gálvez, titular de la coordinación estatal Puebla IMSS Bienestar; Fabiola Trujeque Solís, encargada de despacho de la Dirección de Enseñanza e Investigación en salud del organismo público descentralizado denominado, Servicios de Salud del Estado de Puebla y la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, además de otras autoridades universitarias.