Voraz incendio en local de alitas de San Pedro Cholula

Desde Puebla

Fuerte incendio en un local de alitas de la colonia Bello Horizonte, junta auxiliar Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

De acuerdo con reportes, el incendio inició cuando cambiaban un tanque de gas dentro del establecimiento.

El siniestro ocurrió a media cuadra del Instituto D’Amicis, sobre calle Morillotla,, entre calle Mixteca y Maya Norte.

Vecinos refieren que los cuerpos de emergencia de San Pedro Cholula tardaron alrededor de una hora en llegar a apagar las llamas.

El fuego se extendió a dos domicilios propiedad del dueño del negocio, trasladado a un hospital con quemaduras, informó el presidente auxiliar.