¡Acusado de asesinar a un hombre en una iglesia de Puebla capital!

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Diego N., de 18 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos registrados en la junta auxiliar de Buena Vista Tetela, municipio de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de febrero de 2026, la víctima se encontraba realizando labores comunitarias al exterior de la Capilla del Señor de la Misericordia, cuando presuntamente el hoy detenido y otro sujeto arribaron al lugar a bordo de un vehículo.

Las indagatorias señalan que, desde la unidad, uno de los ocupantes realizó detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, quien lesionada intentó resguardarse al interior de la capilla, donde posteriormente perdió la vida.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete realizados por agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, se logró establecer la probable participación del imputado en los hechos.

Por lo anterior, el 11 de mayo de 2026 agentes investigadores cumplimentaron el mandato judicial en inmediaciones de San Baltazar Tetela, quedando el detenido a disposición del Juez de Control para el desarrollo de las audiencias correspondien