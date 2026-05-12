Madres de familia asistieron a su festejo en Amozoc

Desde Puebla

Con un récord de asistencia el presidente municipal de Amozoc Severiano de la Rosa Romero festejo el dia de las madres en la explanada municipal.

El alcalde recordó la petición de muchas de ellas refiriendo que el 10 de mayo muchas estarían reunidas en compañia de sus familias, asi que pidieron que el festejo fuera el dia de hoy martes 12 de mayo.

Con una imitadora de Yenni Rivera, mariachi, pastel y tacos árabes el presidente apapacho a las amas de casa que son el pilar de la familia.