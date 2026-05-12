Equipan centros educativos en San Pedro Cholula

*- Las acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno benefician a estudiantes y familias cholultecas.*

Desde Puebla

*12 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, continúa entregando equipamiento a centros educativos del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que operan y brindan atención a la comunidad.

En este sentido, se realizó la entrega de equipo al Centro de Capacitación y Desarrollo (Cecade), ubicado en la junta auxiliar de San Gregorio Zacapechpan, el cual ahora contará con estufa, batidoras, licuadoras, mesas de trabajo, alacenas, horno de microondas y diversos artículos para la preparación de alimentos.

Asimismo, en la escuela primaria Benito Juárez, de la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, se entregaron un refrigerador, una parrilla, ollas, cacerolas, licuadoras, vaporeras y distintos utensilios de cocina que contribuirán a fortalecer la alimentación de las y los estudiantes.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que estas gestiones se realizan ante el Gobierno del Estado y el DIF Estatal, encabezados por Alejandro Armenta y Ceci Arellano, respectivamente, por lo que agradeció el respaldo brindado a estos centros educativos. Señaló además que la alimentación también forma parte fundamental del desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, Lupita Fernández, presidenta honoraria del DIF Municipal, afirmó que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno fortalece la educación y la nutrición de las y los estudiantes, destacando el liderazgo de la presidenta municipal para impulsar acciones integrales en beneficio de las familias cholultecas.