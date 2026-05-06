Gubernaturas 2027: Baja California Sur y Sinaloa, estados donde Morena lleva mayor ventaja; alianza PRI-PAN pondría en riesgo supremacía de la 4T en Zacatecas

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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A poco más de un año de los comicios concurrentes e intermedios del año entrante, el panorama político –electoral no luce halagüeño para la oposición, que –al parecer – después de sus derrotas aplastantes en 2018 y 2024 sigue sin saber qué hacer, para capitalizar los graves problemas del país, como la violencia, el difícil entorno internacional, la inflación, etc.

Porque ni el sistema colapsado de salud, ni la violencia e inseguridad que no dan tregua en la mayor parte de México, tampoco los casos de corrupción y nepotismo del obradorato, ni las fallas en el AIFA, los trenes o las divisiones y conflictos al interior de la 4T parecen mermar REALMENTE la supremacía de Morena y sus aliados, según las más recientes encuestas de Factométrica sobre quién va adelante en 6 de las 17 entidades que cambiarán gobernador en 2027.

Este ejercicio prospectico-electoral revela que, contrario a lo que podía esperarse ante los graves conflictos de violencia en Sinaloa y Baja California, ambas entidades se encuentran entre las que dan mayor ventaja a la 4T a poco más de un año de las votaciones federales intermedias del 2027:Operativo deja 11 muertos y libre a la hija de ‘El Mayo’ Zambada en Sinaloa

Sí, las encuestas –incluso las más precisas- son referencias, avisos, fotografías del momento y no necesariamente representan sentencias o dictámenes. Pero los primeros estudios demoscópicos permiten conclusiones interesantes, como el hecho de que en ninguno de los seis estados analizados (Baja California, BC Sur, Colima, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas) el PAN supera un 20 por ciento de preferencia electoral.

ZACATECAS Y COLIMA, CON MENOR VENTAJA DE LA 4T

El albiazul parece más competitivo en ambas penínsulas de Baja California, mientras en Sinaloa no llega al 10 por ciento en intención de voto, mientras en Zacatecas y Colima hasta el PRI le supera. Por su lado, el tricolor no llega al 15% de preferencias en ninguna de las entidades y en Sinaloa, Baja California y Michoacán va atrás, incluso, de Movimiento Ciudadano.

Factométrica muestra un cansancio ciudadano hacia David Monreal Ávila, que lleva su sexenio como uno de los gobernadores PEOR calificados del país. En este estado, la encuesta da a Morena el 33.1 por ciento de preferencias, mientras el PRI va a atrás con 13.4% y el PAN tiene el 12.5, que –sumados – rondarían el 26 por ciento y darían a la oposición algún chance competir.

Una buena noticia para los zacatecanos es que, al menos por el momento, nadie con apellidos Monreal Ávila aparece como precandidato. En este rubro, los más adelantados son Verónica Díaz y Ulises Mejía Haro: Colima, Baja California y Zacatecas cerraron el sexenio amlista como los PEORES estados del país en homicidios dolosos: TResearch

Unida, la oposición podría competir en Colima, principalmente si se le suma MC. En esta entidad, una de las peores en materia de asesinatos dolosos, el morenismo presenta el 38% de intención de voto, como segunda fuerza aparece PRI (12.9), después el PAN (12.2) y MC (10.6), según Factométrica.

EN ALIANZA E INCLUIR A MC, ÚNICA POSIBILIDAD PARA LA OPOSICIÓN

A poco más de un año del próximo proceso electoral, que incluirá 17 gubernaturas, nada parece mermar el devoción cuatroteísta de los sinaloenses, que dan a Morena el 45.1% de las preferencias, en tanto el PAN apenas cuenta con el 9.5%, MC va atrás (8.5) y el PRI se rezaga mucho (7.5).

Según la medición de Factométrica, en ninguna de estas entidades Morena –incluso sin aliados – presenta una simpatía electoral menor al 30 por ciento y, como ya se dijo, el más fuerte partido opositor, el blanquiazul, no llega al 20%, ni siquiera en el estado que gobernó durante décadas, Baja California, donde sus simpatizantes representan apenas el 16.5 de los votantes.

Inclusive, estas encuestas derrumban el mito de que Movimiento Ciudadano se haya erigido en una verdadera opción de gobierno en muchos estados del país, ya que en cuatro de los medidos (Sinaloa, Baja California, BCS y Michoacán) no llegó al 10 por ciento de intención de voto y en Zacatecas, la tierra de su actual propietario, Jorge Álvarez Máynez, solamente el 11.4 de la gente elegiría la opción naranja.

Por ende, la ÚNICA posibilidad del PRIANMC de contar con algún chance de triunfar – en las entidades medidas- sería ir en alianza tripartita…o esperar un milagro.