Operativo deja 11 muertos y libre a la hija de ‘El Mayo’ Zambada en Sinaloa

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La hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, identificada como Mónica Zambada Niebla, fue detenida y posteriormente liberada por autoridades federales durante un operativo en Sinaloa que dejó como saldo 11 presuntos agresores abatidos y una persona detenida, informó el Gabinete de Seguridad.

El caso ocurrió en el marco de acciones coordinadas de fuerzas federales contra grupos del crimen organizado en la entidad, precisaron las autoridades en un comunicado.

El operativo se llevó a cabo en distintos municipios de Sinaloa, con participación de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

De acuerdo con la información oficial, en una primera intervención—en Valle Escondido, municipio de Culiacán— personal naval ejecutó un operativo en un domicilio vinculado a una célula delictiva relacionada con la facción “Los Mayos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En ese punto fue detenida una persona integrante de dicha célula criminal y se localizó a una mujer identificada como Mónica Zambada Niebla, señalada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del grupo criminal.

El detenido fue identificado como Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas”.

El Gabinete de Seguridad precisó que la mujer no contaba con orden de aprehensión ni registros que la vincularan directamente con actividades delictivas en ese momento, por lo que fue liberada.

Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

Asimismo, en el comunicado se informó que en una segunda fase del operativo, las fuerzas federales ubicaron otro inmueble presuntamente utilizado por integrantes de la misma célula criminal.

Al arribar al sitio, el personal naval fue agredido con armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento donde al repeler la acción 11 agresores fueron abatidos.

Asimismo, las autoridades mencionaron que en el lugar también se aseguró armamento de alto poder y equipo táctico.

En redes sociales se difundieron imágenes de personas en la localidad de El Salado que presuntamente pretendían inhibir la captura de Mónica Zambada, y en otro video que muestra el momento en el que fue entregada a sus familiares tras bajar de un helicóptero oficial.