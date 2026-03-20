Sheinbaum llama a ser optimistas sobre la economía; ABM ve blindado a México

MILENIO

En un contexto internacional marcado por tensiones y volatilidad por la guerra en Irán y la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las condiciones globales “podrían ponernos pesimistas”, pero subrayó que “hay que ser optimistas” sobre el rumbo de la economía mexicana.

Durante su participación en la Convención Bancaria, la mandataria sostuvo que, pese al entorno externo adverso —como el encarecimiento de energéticos y conflictos internacionales—, el país cuenta con fundamentos sólidos, como una inflación controlada, un mercado interno fuerte y estabilidad financiera.

“El peso está fuerte, tenemos una moneda fuerte, la inflación está controlada. Tenemos un mercado interno sólido y un sistema financiero muy sano”, dijo.

Esto lo respaldó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), quien garantizó que el país y su banca están blindados para resistir los efectos negativos de estos eventos.

“México trabajó por muchos años en generar estos blindajes para poderse aislar y proteger de fenómenos como una guerra; en este caso en Irán (…) sí vemos efectos negativos, el más importante es el incremento en el costo de combustibles. Pero tenemos una economía sólida”, expuso.

Contratos mixtos

Como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento, Sheinbaum anunció un nuevo esquema de inversión basado en contratos mixtos, respaldado por una iniciativa de ley enviada al Congreso para fomentar la infraestructura en ocho sectores.

Este modelo contempla la participación conjunta del Estado y la iniciativa privada, con una distribución específica de 54 por ciento de inversión pública y 46 de la IP, particularmente en proyectos del sector energético.

La Presidenta destacó que este mecanismo generó un alto interés entre inversionistas. Explicó que, mientras que en un esquema tradicional se esperaban alrededor de 15 proyectos, con este nuevo se registraron hasta 300 propuestas, “lo que refleja mayor confianza y certidumbre”.

Los contratos mixtos también se aplicarán en carreteras, puertos y trenes; contempla una inversión cercana a 5.6 billones de pesos en el sexenio.

Anfitriones

Previo a estar con los banqueros, Sheinbaum se reunió con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en donde destacó que todo será seguro en el Mundial de Futbol y garantizó que tendrán una estancia feliz. También acordó con el mandatario fortalecer las inversiones entre ambos países, pues hay más de 2 mil empresas alemanas aquí.