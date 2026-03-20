Lilia Cedillo inicia edición 39 de la FENALI BUAP

María Huerta

La edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) de la BUAP arrancó, con la inauguración de la rectora, Lilia Cedillo Ramírez.

La FENALI concluirá el 29 de marzo y durante nueve días estará en el edificio Carolino.

Tras inaugurar la Feria Nacional del Libro (FENALI), la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo agradeció el apoyo de todos para esta actividad vigente por muchos más años.