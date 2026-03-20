El calendario de la F1 en caos, más carreras podrían cancelarse

LENTE DEPORTIVA

Cancelaciones tempranas sacuden el inicio de la temporada

El calendario 2026 de Fórmula 1 ya se ha visto seriamente afectado después de que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí fueran cancelados a principios de este mes.

Según GiveMeSport y un reportaje de Ethan Cuffling, la Fórmula 1 confirmó la decisión en un comunicado oficial: “Se ha confirmado hoy que, tras evaluaciones cuidadosas y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril.”

El comunicado añadió: “Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió no realizar sustituciones en abril. Las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se llevarán a cabo en las fechas previstas. La decisión se ha tomado en plena consulta con la FIA y los promotores correspondientes.”

Esto supone un golpe temprano para la temporada, eliminando dos eventos clave y dejando huecos difíciles de cubrir a corto plazo.

Azerbaiyán surge como nueva preocupación

La atención se centra ahora en el Gran Premio de Azerbaiyán, que podría ser el siguiente en verse afectado si continúan las tensiones en la región.

Según la periodista Julianne Cerasoli, la ubicación geográfica es un factor clave: “Lo principal que está afectando al GP de Azerbaiyán, que se disputa en septiembre, es que Azerbaiyán limita con Irán.”

Aunque Bakú no se ha visto afectada directamente, su cercanía a una zona de conflicto plantea dudas sobre la logística, los viajes y la seguridad del personal.

La seguridad marca las decisiones de la FIA

La FIA ha reiterado que la seguridad sigue siendo la máxima prioridad.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó: “La FIA siempre pondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas en primer lugar. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad muy presente.”

Esta postura refleja la creciente preocupación dentro del paddock, donde los equipos necesitan tiempo para planificar transporte, personal y operaciones.

Las carreras de final de temporada siguen bajo revisión

Las carreras previstas más adelante en el año, incluyendo Catar y Abu Dabi, por ahora siguen en el calendario. Sin embargo, su celebración dependerá de cómo evolucione la situación geopolítica.

Ya existen precedentes en el mundo del motor. MotoGP, por ejemplo, aplazó su carrera en Catar hasta noviembre, apenas unas semanas antes de la visita prevista de la Fórmula 1.

Riesgo de un campeonato reducido

Si la situación empeora, la Fórmula 1 podría verse obligada a realizar cambios más drásticos en el calendario.

Según GiveMeSport, en el peor de los casos podrían eliminarse todas las carreras en Oriente Medio, junto con Azerbaiyán. Esto reduciría la temporada a solo 17 carreras, igualando la campaña acortada de 2020.

Un calendario reducido tendría importantes consecuencias para los equipos, los acuerdos televisivos y el equilibrio competitivo del campeonato.

A medida que continúa la incertidumbre, aumenta la presión sobre la Fórmula 1 para tomar decisiones rápidas, mientras equipos, patrocinadores y aficionados esperan claridad sobre el desarrollo de la temporada 2026.