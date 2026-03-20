Javier Aguirre anuncia lista de convocados de México para enfrentar a Portugal y Bélgica en fecha FIFA de marzo

JUAN FUTBOL

La Selección Mexicana finalmente ha anunciado la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo. Javier Aguirre ha elegido a los jugadores con los que el Tri se medirá ante Portugal y Bélgica.

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, cada vez queda menos tiempo para ultimar detalles. Es por eso que estos amistosos de primer nivel serán claves para definir la lista final del Vasco para la Copa del Mundo.

La lista de convocados de México para enfrentar a Portugal y Bélgica

Guillermo Ochoa

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Jorge Sánchez

Richard Ledezma

César Montes

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Erik Lira

Denzel García

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Alexis Vega

Germán Berterame

Guillermo Martínez

Raúl Jiménez

Armando González ¿Cuándo y a qué hora juega México vs Portugal? La Selección Mexicana se medirá ante Portugal el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 19:00 hs (CDMX). El partido se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en lo que será su reinauguración tras las remodelaciones para el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Bélgica?

Luego del duelo ante los Lusos, México se enfrentará a Bélgica el martes 31 de marzo desde las 19:00 hs (CDMX). Este duelo se disputará en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.