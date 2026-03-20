Javier Aguirre anuncia lista de convocados de México para enfrentar a Portugal y Bélgica en fecha FIFA de marzo

JUAN FUTBOL
La Selección Mexicana finalmente ha anunciado la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo. Javier Aguirre ha elegido a los jugadores con los que el Tri se medirá ante Portugal y Bélgica.
A pocos meses del inicio del Mundial 2026, cada vez queda menos tiempo para ultimar detalles. Es por eso que estos amistosos de primer nivel serán claves para definir la lista final del Vasco para la Copa del Mundo.
La lista de convocados de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
- Guillermo Ochoa
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Jorge Sánchez
- Richard Ledezma
- César Montes
- Israel Reyes
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Jesús Angulo
- Erik Lira
- Denzel García
- Carlos Rodríguez
- Orbelín Pineda
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Erick Sánchez
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Germán Berterame
- Guillermo Martínez
- Raúl Jiménez
- Armando González
¿Cuándo y a qué hora juega México vs Portugal?
La Selección Mexicana se medirá ante Portugal el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 19:00 hs (CDMX). El partido se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en lo que será su reinauguración tras las remodelaciones para el Mundial 2026.
¿Cuándo y a qué hora juega México vs Bélgica?
Luego del duelo ante los Lusos, México se enfrentará a Bélgica el martes 31 de marzo desde las 19:00 hs (CDMX). Este duelo se disputará en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
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