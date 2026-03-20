Muere Chuck Norris, leyenda del cine, las artes marciales y los memes

MILENIO

Hoy se confirmó el deceso de Chuck Norris, actor, campeón mundial de Karate, ex militar y creador de su propia vertiente de artes marciales.

El mundo se pone de luto ante la pérdida de una las personalidades más grandes del espectáculo, quien se convirtió en una leyenda gracias a sus habilidades para luchar y volverse referente de que hasta el miedo le tenía miedo.

¿De qué murió Chuck Norris?

La familia confirmó por medio de la cuenta oficial del famoso que fue ayer por la mañana cuando el artista perdió la vida y manifestaron querer pasar en total privacidad el sensible momento de la pérdida.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

¿Quién fue Chuck Norris?

Carlos Ray Murris, como realmente se llamaba, nació en Oklahoma, el 10 de marzo de 1940. Sus padres fueron Ray Norris y Wilma Scarberry; es el mayor de sus hermanos: Wieland, quien falleció en 1970 en Vietnam, y Aaron, que se dedica a ser productor en Hollywood.

En la adolescencia vivió la separación de sus padres, pero emprendió el viaje con su madre y hermanos hacia Kansas y posteriormente a California. Lo cierto es que al crecer decidió unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en ese momento nació la leyenda.

Pasó de ser policía militar a encontrar una pasión hacia las artes marciales, pues luego de ser enviado a Corea del Sur, en donde le dieron su apodo de Chuck, es que comenzó el viaje por el aprendizaje en judo japonés, taekwondo, tan soo do, entre otras disciplinas.

Al volver a su país mantuvo el servicio, pero a la par se desempeñó en competencias de karate y más tarde incursionó en el jiu-jitsu. Su amor por las artes marciales creció tanto que puso escuelas y en dicho proceso es que incursionó al cine.

Así es como compartió créditos con personalidades de renombre como Bruce Lee, pero gracias a su talento como peleador es que se hizo de su propia reputación, misma que le valió decenas de memes en la actualidad.

Y es que se decía que Norris eran tan temible como contrincante que hasta el miedo salía ‘corriendo’ del actor; esto lo consagró como el más grande referente de las artes marciales en la actualidad, manteniéndose vigente entre la audiencia más joven.

Norris sin duda deja un vacío, así como una huella irremplazable, en el mundo del séptimo arte, pero también de las artes marciales, al haber causado tal impacto a nivel mundial que hoy pese a trascender se mantiene como un respetado maestro.