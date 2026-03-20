Lo detuvieron en Atlixco con un auto robado

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron un vehículo con predenuncia de robo y detuvieron a un masculino durante un operativo en la colonia San Juan Tejaluca.

Los hechos ocurrieron cuando policías municipales fueron alertados vía radio por el sistema de videovigilancia sobre un vehículo Chevrolet Onix color gris, con placas del estado de Tlaxcala con reporte de robo.

Al ubicar la unidad, los oficiales detectaron a un masculino en su interior y realizaron una intervención preventiva conforme a protocolo.

Tras la verificación correspondiente, se confirmó que el vehículo contaba con predenuncia de robo registrada, por lo que el conductor fue detenido por la probable comisión del delito de detentación de vehículo con reporte de robo.

El detenido y la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la fiscalía general del Estado de Puebla, que determinará su situación legal.