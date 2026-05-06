BTS desata euforia en el Zócalo de CDMX; Sheinbaum los presentó desde el balcón de Palacio Nacional

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los integrantes del grupo salieron por uno de los balcones del costado derecho de Palacio Nacional para saludar a las casi 50 mil personas que comenzaron a reunirse desde las 10 de la mañana.

El primero en hablar fue Kim-Nam Joon, mejor conocido como RM: Hola México. We are BTS (Somos BTS). Muchas gracias por venir a vernos. No podemos esperar al concierto de mañana. Te amo, te quiero, muchas gracias”.

Después Kim Tae-Hyung, apodado V, tomó el micrófono y dijo: No hablo español muy bien, voy a intentarlo, extrañamos muchísimo a México, la energía aquí es increíble. Muchas gracias por venir a vernos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

La presidenta dijo: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, lo que causó un grito ensordecedor de parte de las asistentes, quienes después corearon “BTS, hermano ya eres mexicano”.

Las lagrimas inundaron los ojos de los fanáticos, como si hubieran presenciado un milagro, algunas dijeron “no puedo creer que realmente sean ellos” mientras se abrazaban y consolaban.

Unos minutos después los integrantes de la banda coreana salieron de Palacio Nacional.