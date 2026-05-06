Si México no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos, advierte Trump; destaca reducción de tráfico por mar

EL UNIVERSAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que “si México no hace su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, “nosotros lo haremos”.

En un evento en la Casa Blanca, Trump habló sobre su guerra antinarco.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.