Pepe Chedraui fortalece cultura de prevención en el Primer Simulacro Nacional 2026

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Encabezó este ejercicio de participación ciudadana en la Explanada de Agua Santa

Se desarrollaron escenarios como un colapso estructural y fugas de gas; además, entregó diplomas a brigadistas de colonias y juntas auxiliares

– Participaron instituciones como Cruz Roja Delegación Puebla, Secretaría de Salud del Estado, Bomberos, Universidad del Valle de Puebla y ENGIE Maxi Gas, fortaleciendo la coordinación y respuesta

Puebla, Pue., a 06 de mayo de 2026.- En un hecho sin precedentes, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el Primer Simulacro Nacional 2026 en la Explanada de Agua Santa, destacando que la población civil es la protagonista y el motor de este ejercicio que busca fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Esto forma parte de las acciones de prevención y concientización ante fenómenos naturales como sismos, dichas actividades fueron coordinadas por la Secretaría General de Gobierno y la de Gestión y Desarrollo Urbano con el objetivo de fortalecer la cultura de la protección civil y fomentar una respuesta organizada ante emergencias.

Al rendir el informe de resultados del simulacro, el alcalde reconoció el compromiso tanto de la ciudadanía como de las instituciones al sumarse a este ejercicio, que permite fortalecer los protocolos y prevenir accidentes. Afirmó todo se llevó a cabo en cumplimiento a lo establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil y con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención en el municipio de Puebla.

“En punto de las 11 horas se activaron 171 radios receptores sísmicos, instalados estratégicamente en el municipio de Puebla, en lugares de mayor concentración poblacional y de infraestructura crítica, principalmente en hospitales, en escuelas, dependencias gubernamentales, mercados, juntas, auxiliares, centrales de autobuses y unidades habitacionales”, dijo.

El ejercicio se desarrolló en el INFONAVIT Agua Santa, una zona con más de 17 mil habitantes y alta densidad poblacional, condiciones que permitieron evaluar la capacidad de reacción de las instituciones y de la ciudadanía.

Durante la jornada se realizaron distintos escenarios de emergencia, entre ellos un colapso estructural, una fuga de gas L.P. en vía pública y una fuga de gas natural en tubería. También se instaló un puesto de comando para coordinar las acciones operativas y garantizar una atención eficiente en cada intervención. Estas prácticas permitieron fortalecer los protocolos de actuación y mejorar los tiempos de respuesta.

Las dependencias del Gobierno de la Ciudad también participaron en este ejercicio de evacuación: en Palacio Municipal se desalojaron 295 personas en 2.45 minutos; Regidores evacuó a 215 en 1.59 minutos; Sindicatura a 169 en 3.35 minutos; Tesorería a 605 personas en 1.56 minutos; Economía y Turismo a 128 en 1.58 minutos; la Secretaría General de Gobierno a 165 en 2.05 minutos; el CAM a 180 en 3.15 minutos y Contraloría a 192 en 2.55 minutos. En total, se evacuaron 2 mil 44 personas de los inmuebles municipales ubicados en el Centro Histórico y 7 mil 556 de otras dependencias, lo que da un total general de 12 mil 400 personas desalojadas.

En el simulacro participaron dependencias municipales, cuerpos de emergencia e instituciones especializadas, destacando la colaboración de la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Puebla, la Universidad del Valle de Puebla y ENGIE. Su participación fue fundamental para lograr resultados efectivos, al desplegar personal, unidades operativas y equipo especializado que fortalecieron la atención y coordinación interinstitucional.

Como parte del cierre de actividades, se entregaron diplomas de participación a brigadistas de distintas colonias y juntas auxiliares, reconociendo su compromiso y preparación ante situaciones de riesgo.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de las y los poblanos mediante acciones preventivas que impulsan la participación ciudadana y consolidan una ciudad más preparada, resiliente y segura para todas y todos.