San Pedro Cholula se suma al Primer Simulacro Nacional 2026

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La presidenta municipal reconoció la participación ordenada de servidores públicos y ciudadanía

6 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias derivadas de fenómenos naturales, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, se sumó al Primer Simulacro Nacional 2026.

Desde el inmueble de Presidencia Municipal, ubicado en Portal Guerrero, se llevó a cabo la evacuación del personal del Ayuntamiento y de la ciudadanía que se encontraba en el lugar, con un total de 118 personas. El ejercicio inició puntualmente a las 11:00 horas, logrando un tiempo de desalojo de 2 minutos y reanudando actividades a las 11:13 horas.

Al respecto, la presidenta municipal informó que la hipótesis del simulacro consistió en un sismo de magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero, y una profundidad de 18 kilómetros, siendo perceptible en San Pedro Cholula. Asimismo, agradeció la participación responsable y oportuna de todas y todos.

Finalmente, destacó que este ejercicio se realiza en el marco del 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), reconociendo el desempeño de la corporación municipal por su actuación eficiente, así como la seriedad de las y los participantes, a quienes exhortó a tomar estos simulacros como una medida preventiva ante posibles sismos.