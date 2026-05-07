PIB 1T26: Debilidad al inicio del año, aunque con una visión constructiva hacia delante

Staff/RG
- Producto Interno Bruto (1T26 P): 0.1% a/a (cifras originales); Banorte: 0.3%; consenso: 0.7% (rango: -0.3% a 1.3%); previo: 1.8%
- Producto Interno Bruto (1T26 P): -0.8% t/t (ajustado por estacionalidad); Banorte: -0.6%; consenso: -0.6% (rango: -0.8% a -0.1%); previo: 0.9%
- A nivel sectorial, la debilidad fue generalizada. Las actividades primarias cayeron 1.4% t/t hilando dos trimestres de baja a pesar de condiciones climáticas favorables. La industria resultó en -1.1%, con señales adversas en varios frentes. Los servicios cayeron 0.6%, con un sesgo negativo entre sus componentes
- Las cifras implican que la economía se estancó en marzo en 0.0% m/m (0.6% a/a). Por categoría destacamos a los servicios cerca de +0.3% m/m, pero con la industria en -0.7%
- A pesar de este resultado, mantenemos una visión constructiva para el 2026. Creemos que el impulso se concentrará en el segundo trimestre –con varios motores en el periodo– y no descartamos catalizadores adicionales en la segunda mitad del año
- Las cifras revisadas se darán a conocer el 22 de mayo
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