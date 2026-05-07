La tecnología abre las puertas a nuevas modalidades de delitos

Staff/RG

Experto de la UAG comparte consejos para protegerse contra los cibercriminales ante el incremento del uso de la tecnología

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en México se registraron 101 mil 792 delitos por día, lo que representó la comisión de un ilícito cada 1.2 segundos. Además, el 21.7 por ciento de estos casos estuvo relacionado con fraudes cometidos con tecnología móvil o internet.

Esto pone en perspectiva lo vulnerables que somos, ya que pensamos “a mi no me va a pasar”, sin embargo, según el Lic. Candelario Ávalos López, Coordinador de Actividades Curriculares de la Dirección General Jurídica Corporativa Patrimonial de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), todos somos víctimas potenciales.

Durante su conferencia “¿Por qué me pasó a mí? Prevención ante la inseguridad”, organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos (STAA) de la UAG, el experto señaló el peligro de no cuidarnos al utilizar el Internet e incluso, al salir a la calle.

“Esto se debe a tres aspectos: ignorancia, descuido y confianza. ¿Saben cómo operan los delincuentes? Ellos se aprovechan de esos tres elementos para hacernos sus víctimas”, afirmó el expositor.

“Para salir ilesos y no ser vulnerables se debe apostar por la prevención y en caso de estar a punto de caer o caer, a la buena reacción”.

Explicó que como usuarios de Internet se debe poner atención a todo lo que se hace, comparte, con quién se comunica y con qué intención.

¿Cuáles son los principales delitos que se comente en Internet?

Uno de los esquemas más comunes ocurre en Marketplace de Facebook, apuntó, un espacio de venta y compra de bienes donde delincuentes utilizan perfiles falsos, solicitan anticipos o envían comprobantes fraudulentos “los estafadores piden pagos por productos que nunca entregan e incluso te roban en el lugar de entrega”.

También operaron los llamados “montadeudas”, que son aplicaciones o sitios fraudulentos que ofrecen préstamos rápidos y solicitan información personal, contactos y ubicación. Posteriormente, estas plataformas cobran intereses excesivos y, en algunos casos, recurren a amenazas, extorsión, robo de identidad e incluso secuestro.

Además se ha vuelto común el robo de cuentas de WhatsApp, que inicia cuando los delincuentes envían un código de verificación al celular de la víctima y le dicen que lo utilice para mantener su cuenta de la red social.

Una vez obtenido el código, los responsables toman control de la cuenta y extorsionan a los contactos del usuario.

El “phishing”, una modalidad que se ha vuelto “popular” entre los cibercriminales, en la que, mediante correos, mensajes de texto o enlaces falsos, que simulan provenir de instituciones confiables, tratan de obtener contraseñas o datos bancarios.

Otro delito detectado es el fraude cibernético por “skimming” digital, mediante dispositivos portátiles capaces de leer tarjetas con tecnología “contactless” a menos de 10 centímetros, estos clonan tarjetas en cualquier lugar.

Estos aparatos se utilizan en lugares concurridos, como el transporte público, para duplicar tarjetas o realizar cargos no autorizados.

Entre las modalidades de extorsión telefónica están: el premio falso, familiar en apuros, miembro de un grupo delictivo, ejecutivo bancario y falso agente.

En estos casos, los delincuentes fingen pertenecer al crimen, a corporaciones policiacas o instituciones oficiales para intimidar a las víctimas y extorsionarlas.

También se registran robos en cajeros automáticos, donde dos o tres personas distraen al usuario para observar su NIP o retirar su tarjeta bancaría.

Otro esquema detectado fue el falso taxi económico o VIP: a la salida de bares, clubes o eventos masivos. En estos casos, la víctima aborda la unidad y posteriormente es interceptada por sujetos que le quitan sus pertenencias al usuario.

Aprovechan la IA

A nivel mundial crece el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para muchas utilidades de la vida diaria y profesionales, por desgracia, apuntó el Lic. Avalos López, los criminales también le dan utilidad.

Compartió que el uso de chats, videos y noticias falsas, elaboradas con IA, han aumentado a nivel mundial para cometer fraudes, robo de identidad y extorción.

“Herramientas de IA generativa permiten que delincuentes con menos conocimientos técnicos realicen ataques sofisticados, elevando las estafas digitales hasta un 488% en la última década”, añadió.

¿Cómo prevenir un ciberdelito?

El experto pidió a los asistentes a la conferencia prevenir y pensar antes de actuar y dio algunas fórmulas que pueden ayudar a evitar caer en las garras de estos criminales.

Si recibe una llamada sospechosa, colgar de inmediato.

Acudir acompañado a retirar dinero a los cajeros automáticos y no aceptar ayuda de desconocidos.

No compartir contraseñas, códigos ni datos personales.

No abrir enlaces o códigos QR sospechosos enviados por mensajes, redes sociales o correo electrónico.

Finalmente, aconsejó limitar la información personal publicada en redes sociales, ya que puede ser utilizada por delincuentes.