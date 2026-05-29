Entrega Lilia Cedillo reconocimientos a académicas destacadas del Aspabuap

- La misma rectora recibió un premio por su trayectoria
María Huerta
La BUAP reconoció a 15 profesoras, quienes han demostrado un compromiso sobresaliente con la enseñanza, la investigación y el servicio institucional.
Además, se entregó un reconocimiento especial a la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
En el marco de la 33 Convención General Extraordinaria de la Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP), la doctora Lilia Cedillo Ramírez recordó que las galardonadas son un ejemplo a seguir, no sólo por su trayectoria y enseñanza, sino porque también dejan huella en sus estudiantes y abren el camino para muchas jóvenes.
Carlos Armando Ríos Acevedo, secretario General de esta asociación, destacó la labor, confianza y apoyo mutuo para trabajar en beneficio de sus afiliados y recordó que la única vía hacia una sociedad más justa es la educación.
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