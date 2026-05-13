Impulsa Pepe Chedraui el Tren Capitalino de Pavimentación

– _Mi gobierno es ciudadano, escuchamos y atendemos a nuestra gente, a través de acciones concretas que respondan a sus necesidades”: dijo el alcalde_

– _Con la rehabilitación de la calle Tehuacán se interviene una superficie total de 10 mil 597 metros cuadrados_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 13 de mayo de 2026.- En el marco de la puesta en marcha de la estrategia integral de mantenimiento #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta el Tren Capitalino de Pavimentación en la colonia Vicente Guerrero.

En el acto, el edil señaló que la implementación del Tren Capitalino de Pavimentación permitirá entregar a las y los poblanos vialidades totalmente renovadas, así como ampliar la cobertura en materia de mejoramiento vial.

“Mi gobierno es un gobierno ciudadano, escuchamos y atendemos a nuestra gente, a través de acciones concretas que respondan a sus necesidades”, precisó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos en calle Tehuacán, se intervienen un total de 10 mil 597 metros cuadrados, con acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, colocación de carpeta asfáltica y compactación.

“Estamos trabajando intensamente para entregar esta vialidad en los próximos días. La instrucción del alcalde Pepe Chedraui es muy clara: mejorar la infraestructura vial de la ciudad en el menor tiempo posible”, puntualizó.

Cabe destacar que en la calle Tehuacán se trabaja en una longitud de mil 178 metros, en beneficio de las colonias: Vicente Guerrero, Granjas del Sur y Puebla Textil.