Otro puente: Jueves y viernes no hay clases en Puebla, informa la SEP

Desde Puebla

PUEBLA. Pue.- Con el objetivo de reconocer la labor, esfuerzo y compromiso del magisterio poblano, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, autorizó como día de asueto el jueves 14 de mayo para las y los docentes.

Esta decisión será en beneficio de todos los niveles de enseñanza: educación básica, media superior y superior del sector público de toda la entidad.

El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso atiende el llamado del mandatario estatal e informa que las actividades académicas se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 18 de mayo de 2026.

Cabe destacar que el viernes 15 de mayo está considerado como día inhábil, de acuerdo con el calendario escolar vigente, en conmemoración del “Día de la Maestra y el Maestro”.