Julián Gil sacude al fútbol mexicano con “El Quinto Partido”, la nueva docuserie original de Canela.TV

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La ambiciosa producción, conducida y producida por Gil, reúne a leyendas del fútbol y testimonios inéditos en un recorrido emocional sobre la mayor obsesión deportiva de México.

Décadas de ilusión, noches que paralizaron a todo un país y una pregunta que sigue persiguiendo al fútbol mexicano cobran vida en “El Quinto Partido”, la nueva docuserie original de Canela.TV conducida y producida por Julián Gil. La ambiciosa producción sacude el corazón de millones de aficionados al reunir a leyendas del fútbol y testimonios inéditos en un recorrido emocional sobre la mayor obsesión deportiva de México: alcanzar el anhelado quinto partido.

La serie llegará a la plataforma el 14 de mayo de 2026 con un episodio nuevo cada jueves por tres semanas, justo antes del evento deportivo más emocionante del año. La serie fue producida en colaboración con Latin Sports, una empresa liderada por Julián Gil y Andrés López.

Conducida por Julián, “El Quinto Partido” emprende un viaje callejero por ciudades clave como la Ciudad de México, Guadalajara, Londres, Miami, Madrid, Estambul y Milán, explorando la obsesión, el dolor y la esperanza detrás de la búsqueda de México por superar el anhelado “Quinto partido” a través de relatos reveladores y testimonios inéditos por parte de grandes leyendas y figuras del fútbol como Cuauhtémoc Blanco, Miguel “El Piojo” Herrera y Raúl Jiménez, entre otros. “El Quinto Partido” cubre momentos que marcaron generaciones: desde el eterno “No era penal” hasta las noches que paralizaron a todo un país; la producción se sumerge en la gran pregunta del fútbol mexicano: ¿por qué el ‘Tri’ no logra romper la barrera del quinto partido en el torneo internacional más importante de fútbol?

“Crear El Quinto Partido ha sido una de las experiencias más significativas y emocionantes de mi carrera”, expresó Julián Gil. “Esta historia habla de identidad, de esperanza y de un sueño al que millones de personas se niegan a renunciar. Más allá del fútbol, esta serie retrata las emociones de todo un país, la pasión de una afición que nunca deja de creer y esos momentos que han marcado generaciones enteras. Poder escuchar de cerca a figuras históricas, conocer sus emociones, sus heridas y sus recuerdos, fue algo profundamente especial para mí. ‘El Quinto Partido’ no solamente revive la historia del fútbol mexicano, también muestra el corazón y la resiliencia de millones de mexicanos que siguen soñando con hacer historia.”

UNA HISTORIA QUE VA MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

En “El Quinto Partido”, Julián Gil es el conductor de la conversación, recorriendo las heridas, rupturas y esperanzas que han marcado a la Selección Mexicana. Jugadores, directores técnicos y periodistas han abierto las puertas de sus casas para contar su experiencia y su memoria, compartiendo sin filtros lo que significa vivir el fútbol desde dentro. Su capacidad para escuchar, conectar y contar permite que estas figuras de renombre, dentro y fuera de la cancha, se expresen con autenticidad y profundidad en cada relato, acercándose así a las voces que han marcado la historia del fútbol mexicano.

LOS PROTAGONISTAS DE UNA HISTORIA QUE SIGUE ABIERTA

Leyendas como Enrique Borja, quien representó a México en el torneo internacional de fútbol más importante del mundo en 1966 y 1970, Oswaldo Sánchez, referente en la portería mexicana, y Cuauhtémoc Blanco, uno de los pocos jugadores nacionales en marcar en tres ediciones de este torneo, y David Oteo, exjugador de la Selección Mexicana, reflexionan sobre el orgullo y la presión de representar a México en el escenario global.

Desde el banquillo, Ricardo La Volpe y Miguel “El Piojo” Herrera comparten lo que implica dirigir al ‘Tri’ en momentos límite: dos procesos, en 2006 y 2014, que estuvieron a segundos de cambiar la historia. Juan Carlos Rodríguez, ex comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, habla de la realidad del fútbol mexicano.

La mirada del rival también está presente con el exfutbolista Maxi Rodríguez, recordando el instante decisivo que marcó una de las eliminaciones más dolorosas para México en la historia del torneo.

El relato se complementa con voces clave del periodismo deportivo como Enrique “El Perro” Bermúdez, Adriana Monsalve, Alejandro Berry y Valeria Marín, quienes aportan contexto, memoria y distintas perspectivas a esta historia.

UNA ILUSIÓN QUE UNE A TODA UNA NACIÓN

Hoy, jugadores como Raúl Jiménez y Santiago Giménez encarnan la esperanza de una afición que, generación tras generación, sigue creyendo, mientras que otros como Carlos “Charly” Rodríguez forman parte del camino y la historia reciente del fútbol mexicano. Porque “El Quinto Partido” es más que una meta deportiva: es una ilusión colectiva que une a México en torno a un mismo sueño.

“Esta historia se siente en el corazón de cada aficionado”, afirmó Felipe Osorio, SVP de Content Verticals en Canela Media. “Es la pasión, la ilusión y el sueño de millones de aficionados al fútbol que se reúnen cada cuatro años para el escenario internacional más grande del deporte, con la esperanza intacta. Esta serie invita a revivir esos momentos que marcaron a toda una afición y a creer, una vez más, que ese quinto partido sí es posible.”

“El Quinto Partido” se estrenará en Canela.TV el 14 de mayo de 2026 como parte de Verano de Gloria, una programación especial diseñada para los aficionados, que celebra el evento futbolístico más importante del mundo. La celebración incluye especiales originales, docuseries y segmentos exclusivos dentro de los programas de Canela Deportes como Copados, 100% Futbol e Idioma Futbol, ofreciendo análisis experto, debate de altura y reacciones en tiempo real a lo largo de todo el verano.

Club Canela, el programa de recompensas gratuito de Canela.TV, celebra el estreno de “El Quinto Partido”. A través de una serie de retos y trivias temáticas de fútbol, o simplemente disfrutando de sus contenidos favoritos en Canela.TV, los usuarios registrados en Estados Unidos y México pueden acumular puntos para canjear por la oportunidad de ganar una televisión de 75’’.

Para participar, descargue la aplicación Canela.TV, cree una cuenta y únase a Club Canela dentro de la app, de forma totalmente gratuita. Club Canela está disponible en Estados Unidos y México. Se aplican términos y condiciones.

Acerca de Canela Media

Canela Media es una empresa de medios innovadora creada para conectar a las audiencias latinas con el contenido que aman, gratis y en español. A través de su plataforma de streaming Canela.TV, los usuarios pueden disfrutar de una amplia oferta de contenido en vivo y bajo demanda (VOD), que incluye contenido original, música, deportes, programación infantil, novelas y clásicos del cine de oro mexicano.

Canela.TV es la única app de streaming que ofrece un programa de recompensas totalmente integrado. Con Club Canela, los usuarios reciben puntos y premios por ver y disfrutar su contenido favorito, creando una experiencia más interactiva y gratificante.

Disponible en todos los dispositivos de streaming para televisión, web y móvil, Canela.TV se ha convertido en un destino líder de entretenimiento gratuito para el público latino en Estados Unidos y América Latina, combinando innovación, contenido relevante y una experiencia pensada para las audiencias de hoy.

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Acerca de Latin Sports

Latin Sports TV es una compañía global de producción deportiva con presencia en América Latina y Estados Unidos, reconocida por su acceso exclusivo a talento de primer nivel en el mundo del deporte. La empresa desarrolla contenido original y transmisiones en vivo para televisión y plataformas de streaming, conectando a audiencias de todo el mundo con las historias, el análisis y las voces de quienes viven el deporte desde dentro.

El Quinto Partido: Julián Gil, Oswaldo Sánchez, El Perro Bermúdez, Enrique Borja, Santi Giménez, Cuauhtémoc Blanco, Adriana Monsalve, Valeria Marín, Charlie Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Ricardo Lavolpe, El Piojo Herrera, Raúl Jiménez, Alejandro Berry