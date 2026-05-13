Transportistas de Puebla piden incremento “justo” a la tarifa

Jorge Barrientos

Representantes del sector transportista en Puebla respaldaron las recientes declaraciones de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, sobre la posibilidad de revisar la tarifa del transporte público en el estado, al considerar que durante los últimos 15 años no se ha realizado un incremento “real” que permita garantizar la operatividad y calidad del servicio.

En rueda de prensa, José Luis Barrientos Sánchez, presidente del Movimiento Empresarial de Transportistas de Puebla A.C., señaló que el ajuste debe ser “justo y responsable”, sin afectar la economía de los poblanos, pero tomando en cuenta el incremento de los costos de operación que enfrenta el sector.

Acompañado de concesionarios y representantes de diversas rutas como Armando Fierro Ayón, Manuel Ramos y José Perfecto Hernández, Barrientos pidió a la autoridad estatal incluir al gremio en el estudio técnico que se realizará para determinar una posible actualización tarifaria.

“El objetivo es que se considere la realidad financiera del transporte público y que podamos seguir ofreciendo un servicio digno, eficiente y seguro para la ciudadanía”, expresó.

Incrementos en costos de operación

Los transportistas señalaron que desde 2020 a 2026 los costos operativos han registrado incrementos significativos que impactan directamente en la viabilidad del servicio.

Indicaron que el salario y prestaciones de los operadores han aumentado considerablemente, mientras que el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de aproximadamente mil 405 pesos mensuales por trabajador en 2020 a cerca de 2 mil 318 pesos en 2026, lo que representa un incremento cercano al 65 por ciento.

Asimismo, destacaron el aumento en el precio del diésel, que pasó de 18.70 pesos por litro en 2020 a 28.19 pesos en mayo de 2026, es decir, un incremento superior al 50 por ciento.

A esto se suman gastos de mantenimiento como llantas, baterías, aceites, hojalatería, pintura, sistemas electrónicos, cámaras de vigilancia y contadores de pasajeros, herramientas que, aseguraron, son fundamentales para mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.

Los concesionarios señalaron que las malas condiciones de algunas vialidades también generan un desgaste acelerado en las unidades, principalmente en neumáticos y suspensiones, elevando aún más los costos de mantenimiento.

Piden revisión integral de descuentos

Durante el posicionamiento, los transportistas también solicitaron participar en la revisión de los esquemas de descuentos aplicados a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Explicaron que los sistemas de conteo de pasajeros permiten identificar cuántos usuarios pertenecen a cada sector, consideran importante que las autoridades analicen junto con los concesionarios el impacto financiero de dichos apoyos.

“Queremos que la tarifa sea real y preferentemente plana, para contar con recursos que mantener un sistema de transporte sano y eficiente”, indicaron.

Reconocen avances en modernización

Los representantes del transporte reconocieron las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en materia de modernización y regularización del parque vehicular.

Indicaron que, tras el proceso de revista vehicular, gran parte de las unidades ya cuentan con placas nuevas o están en proceso de renovación mediante convenios con agencias automotrices.

Finalmente, reiteraron su disposición para colaborar con la Secretaría de Movilidad y Transporte en los estudios técnicos y financieros que permitan definir una eventual actualización de la tarifa del transporte público en Puebla.