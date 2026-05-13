Murió motociclista sobre la recta a Chilac

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida hace unos momentos en la recta de Altpexi antes de llegar a la “Y” de Chilac.
El motociclista se dirigía a Tehuacán.
Hasta el momento se desconoce si fue impactado por un vehículo, derrapó o invadió carril.
Al lugar llegaron cuerpos de emergencia a dar la atencion prehospitalaria al masculino, pero carecía de signos vitales.
Se desconoce la identidad de la victima.
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