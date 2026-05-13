Dos heridos en accidente en San Miguel Tenango, Zacatlán

Desde Puebla

Tras intensas maniobras de rescate, elementos de la dirección de Protección Civil y Bomberos lograron liberar al hombre atrapado en un vehículo, que salió de la carretera en el camino de San Miguel Tenango, de Zacatlán.

Cabe recordar que el afectado iba con su hermana, atendida previamente y trasladada al Hospital General con lesión en el tobillo.

El masculino fue identificado como Edwin Joaquín, de 25 años, quien presentó un traumatismo cráneoencefálico moderado, además de heridas en las cervicales y costillas.

También fue trasladado al Hospital General.