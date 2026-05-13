Este año, el abril con menos homicidios en México desde 2015

EL JORNADA

Entre septiembre de 2024 y abril pasado se registró una disminución de 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, al pasar de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 casos menos cada día. Además, el mes pasado fue el abril con menos homicidios en los últimos 11 años, explicó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al presentar el balance de incidencia delictiva con corte al cierre de abril, indicó que el primer cuatrimestre del año fue el de menor incidencia en ese delito desde 2016.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Figueroa detalló que ocho entidades concentraron 53 por ciento del total de asesinatos. Se trata de Chihuahua, con 8.2 por ciento; Guanajuato, 8.2; Morelos, 7.1; Baja California, 6.4; Sinaloa, 6.4; estado de México, 5.7; Veracruz, 5.6, y Guerrero, 5.3, mientras 26 entidades redujeron el promedio diario de casos.

Al comparar el primer cuatrimestre de este año con el mismo periodo de 2025, se reporta una reducción de 7.8 por ciento en feminicidios, 28.8 en secuestro extorsivo, 7.7 en extorsión y 26.5 por ciento en robo con violencia a transportistas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, apuntó que en lo que va del presente sexenio se han desmantelado 2 mil 337 laboratorios clandestinos y se aseguraron 28 mil 31 armas de fuego y más de 391.7 toneladas de droga.

Del 6 de junio de 2025 al 30 de abril pasado se detuvo a mil 310 extorsionadores en 24 entidades.

El funcionario federal expuso también las recientes capturas de “objetivos prioritarios”, como parte de la estrategia nacional de seguridad, entre las que destacó la de Audias “N”, El Jardinero, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, así como la de César Alejandro “N”, Güero Conta, operador financiero y logístico de este gCJNG

rupo criminal, como resultado de 19 meses de trabajo de inteligencia.

El pasado 6 de mayo, agentes federales detuvieron en Morelos a Rodolfo “N”, Don Ramón, líder del grupo delictivo Los Linos, y a otras siete personas ligadas al trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos.

En Los Mochis, Sinaloa, se detuvo a José Porfirio “N”, El Pío, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por Estados Unidos por conducto de Interpol.

A la vez, en Quintana Roo cayó János Balla, Dániel Takács, a quien describió como “uno de los 10 prófugos más buscados de Europa”, quien tiene ficha roja de Interpol.