Mamás de todo Amozoc festejaron su día

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 13 de Mayo de 2026.– Con cercanía, compromiso y un ambiente lleno de alegría, el Ayuntamiento de Amozoc, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, celebró en grande el Día de las Madres con diversos eventos realizados en barrios, colonias, inspectorías y juntas auxiliares del municipio.

Desde el pasado 8 y hasta ayer 12 de mayo el edil recorrió diferentes puntos del municipio llevando momentos de convivencia y reconocimiento a las mamás de Amozoc, visitando lugares como Mendizábal, Casa Blanca, Ex Hacienda Concepción Capulac y San Salvador Chachapa, donde cientos de familias participaron en estas celebraciones organizadas con cariño y cercanía.

Durante los festejos, las asistentes disfrutaron de tardes llenas de música, imitadores, mariachi, pastel, tacos, botana, nieve y múltiples sorpresas preparadas especialmente para reconocer el esfuerzo, amor y dedicación de las madres Amozoquenses.

El evento principal en el zócalo municipal fue encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero y su esposa Gloria Barrales Mendoza, acompañados de regidores y delegados de la Microrregión 12, quienes fueron testigos de la gran participación de miles de mujeres que diariamente son el corazón y fortaleza de cada hogar.

En cada encuentro, el presidente municipal reconoció el trabajo de las madres de familia, destacando que no sólo atienden y fortalecen sus hogares, sino que también contribuyen de manera importante al tejido social mediante sus valores, esfuerzo y ejemplo diario.