Se registró fuerte choque sobre Periférico Ecológico a la altura de Bulevar Forjadores dejando solo daños materiales, sin heridos

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El percance se registró la noche de este lunes, donde se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos una patrulla de movilidad y una Hummer del Ejército Mexicano.
Elementos de la Policía Estatal de Caminos mantienen resguardada y abanderada la zona.
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