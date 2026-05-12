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Se registró fuerte choque sobre Periférico Ecológico a la altura de Bulevar Forjadores dejando solo daños materiales, sin heridos

By Redaccion1 / 12 mayo, 2026

Staff

El percance se registró la noche de este lunes, donde se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos una patrulla de movilidad y una Hummer del Ejército Mexicano.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos mantienen resguardada y abanderada la zona.

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