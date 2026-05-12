Vinculan a proceso a camillero por presunta violación en clínica de salud

EL VALLE

Toluca, Méx.- Un juez luego de recabar pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue vinculación a proceso Alfredo “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una mujer, hecho ocurrido al interior de una clínica de salud pública en Tlalnepantla.

Las investigaciones señalan que el pasado 4 mayo, la víctima se encontraba en una clínica ubicada en la colonia Centro Industrial del municipio de Tlalnepantla esperando a un familiar, momento en que el hoy investigado, quien laboraba en dicha institución como camillero, le habría ofrecido una colchoneta para que pudiera descansar.

Es cuando Alfredo “N” habría aprovechado ese momento para agredirla sexualmente, tras lo cual ella logró pedir auxilio, por lo que elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública municipal realizaron la detención del probable responsable.

Una vez que el sujeto fue trasladado a sede ministerial, el Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual, al cumplimentarse permitió que Alfredo “N” fuera ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

El Juez determinó vincularlo a proceso, para lo cual estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Al detenido se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.