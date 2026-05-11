Mujer motociclista falleció en Quecholac

Desde Puebla
Mujer motociclista murió de manera trágica al derrapar en Quecholac.
Durante la tarde de este lunes, sobre la carretera estatal Acatzingo-Quecholac, a la altura del kilómetro 06+550.
La occisa fue identificada como María Dolores, 27 años de edad de oficio campesina.
You may also like
-
Se vigilará entrega de concesiones de transporte público para garantizar transparencia: Armenta
-
Feria del Mezcal y Pulque Atlixco 2026: Del 5 al 7 de junio
-
Siempre no: Se cancelan las vacaciones adelantadas, confirma SEP estatal
-
Fuerte choque en Periférico Ecológico dejó un muerto y cinco lesionados
-
En los 10 días, fuerzas de seguridad detienen a 124 personas