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Mujer motociclista falleció en Quecholac

By Roberto Desachy / 11 mayo, 2026

Desde Puebla

Mujer motociclista murió de manera trágica al derrapar en Quecholac.

Durante la tarde de este lunes, sobre la carretera estatal Acatzingo-Quecholac, a la altura del kilómetro 06+550.

La occisa fue identificada como María Dolores, 27 años de edad de oficio campesina.

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