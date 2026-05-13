BUAP gana el 2do lugar en el Torneo Mexicano de Robótica 2026

Alumnos de San José Chiapa hicieron un prototipo para limpiar el sargazo en las playas

María Huerta

Alumnos del cuarto semestre de Ingeniería en Automatización y Autotrónica del Complejo Regional Centro de la BUAP, sede San José Chiapa, obtuvieron el segundo lugar en la categoría de robot limpiador acuático, en el Torneo Mexicano de Robótica 2026.

Los jóvenes son Montserrat López Alonso, Galia Abril Rendón Sánchez, Osvaldo Arenas Celestino y Omar López Pérez, quien a través de su prototipo busca limpiar el sargazo de las playas.

Además, es totalmente autónomo, tiene una estructura de catamarán y es anti vuelcos, puede almacenar de 30 a 40 plantas, con visión artificial.

En dicha categoría participaron 15 equipos de diferentes estados como Campeche, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

El torneo, organizado por la Federación Mexicana de Robótica y la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable (UTBIS) de Puebla, tuvo la participación de más de mil 300 competidores en 22 categorías.